Μενού

Δεύτερο εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 73χρονος στην Κέρκυρα που τον καταπλάκωσε κολώνα

Ο 73χρονος στην Κέρκυρα δούλευε με σκαπτικό μηχάνημα σε χωράφι, κατά τη διάρκεια του εργατικού δυστυχήματος.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Σταθμευμένα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Intime
  • Α-
  • Α+

Δεύτερο εργατικό δυστύχημα σήμερα (18/9), καθώς μετά τον 35χρονο στη Θεσσαλονίκη, ένας 73χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Κέρκυρα, στην περιοχή του Μαραθιά, όταν καταπλακώθηκε από κολώνα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας στην Κέρκυρα δούλευε με σκαπτικό μηχάνημα σε χωράφι, όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών έπεσε ένας παρακείμενος στύλος και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Νότιας Κέρκυρας.

Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ