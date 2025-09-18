Δεύτερο εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 73χρονος στην Κέρκυρα που τον καταπλάκωσε κολώνα

Δεύτερο εργατικό δυστύχημα σήμερα (18/9), καθώς μετά τον 35χρονο στη Θεσσαλονίκη, ένας 73χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Κέρκυρα, στην περιοχή του Μαραθιά, όταν καταπλακώθηκε από κολώνα.
Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας στην Κέρκυρα δούλευε με σκαπτικό μηχάνημα σε χωράφι, όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών έπεσε ένας παρακείμενος στύλος και τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Στο σημείο έφτασε η αστυνομία, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Νότιας Κέρκυρας.
Με πληροφορίες από corfutvnews.gr
