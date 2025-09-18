Δεύτερος απεργός πείνας στη Βουλή: Βρίσκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Δεύτερος απεργός βρίσκεται στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά στη Βουλή, ως ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχασε το παιδί του στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και ζητάει την εκταφή του.

Όπως αναφέρει επίσης το Open, την Τετάρτη σταμάτησε αστικό λεωφορείο μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τον οδηγό και τους επιβάτες να κατεβαίνουν και να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην τέταρτη ημέρα απεργίας πείνας.

Στην ανάρτησή της, η πρωττοβουλία «Μέχρι Τέλους» αναφέρει: «Τέταρτη ημέρα απεργίας πείνας ξημερώνει σήμερα για τον κ. Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, ενός από τους 57 δολοφονημένους της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη!

Από την πρώτη κιόλας μέρα της απεργίας, πλήθος κόσμου έσπευσε στο σημείο για να του συμπαρασταθεί, να τον αγκαλιάσει, να τον συλλυπηθεί, να του ευχηθεί δύναμη και να του δώσει κουράγιο για τον δύσκολο αγώνα που έχει μπροστά του.

Πέρασαν και πολιτικοί, ατομικά ή με την παράταξή τους, φυσικά μόνο από την αντιπολίτευση.

Οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος, όπως πάντα, απόντες. Τρία χρόνια τώρα ζουν στον δικό τους κόσμο. Ανάμεσα όμως σε όσους στάθηκαν δίπλα του, εμείς ξεχωρίσαμε τον κύριο Δημήτρη, που βλέπετε στη φωτογραφία της ανάρτησής μας.

Ξέρετε γιατί; Γιατί ως πατέρας κι εκείνος, από την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα, απέδειξε πως ό,τι είπε, το εννοεί:

«Θα σταθώ δίπλα σου, Πάνο, στον αγώνα που ξεκίνησες Μέχρι Τέλους· για τον Ντένι σου, για τα υπόλοιπα 56 θύματα των Τεμπών, για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον των δικών μου παιδιών».

Εχθές το πρωί (Τετάρτη 18/9) καθώς επέστρεψε στην Αθήνα και ήρθε στο Σύνταγμα, μας ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα σταθεί έμπρακτα στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ξεκινώντας κι εκείνος απεργία πείνας υποστηρίζοντας έτσι πιο έμπρακτα τον αγώνα του.

Πατέρας δίπλα στον πατέρα. Άνθρωπος δίπλα στον άνθρωπο. Ο κόσμος μας δεν θα αλλάξει ΠΟΤΕ όσο καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, στην άνεση του καναπέ μας, πίσω από μια οθόνη κινητού και κάνοντας απλά μια κοινοποίηση.

Η Δικαιοσύνη θα έρθει μόνο όταν ΟΛΟΙ ενωθούμε και απαιτήσουμε τα αυτονόητα! Μαζί με τις οικογένειες των 57 δολοφονημένων των Τεμπών. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όσοι δεν θέλουν, ας παραμείνουν θεατές. Εμείς έχουμε επιλέξει τον προορισμό μας εδώ και μήνες. Δεν φεύγουμε από τον στόχο μας ούτε στιγμή.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ».