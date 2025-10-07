Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο κέντρο της Αθήνας: Ένταση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Ένταση επικράτησε σήμερα το βράδυ (07/10) έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, με φόντο τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.

Επισημαίνεται ότι, διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης βρίσκονταν στο σημείο. Στην πορεία, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 3.000 άτομα από διάφορες συλλογικότητες σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ είχαν παραταχθεί ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας όπως και το υδροβόλο όχημα, ο Αίαντας, που δεν έκανε χρήση νερού. Δακρυγόνα και κρότου λάμψης έπεσαν επίσης στο σημείο.

Επιπλέον, έγιναν προσαγωγές από τις ομάδες συλλήψεων των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ η ησυχία είχε αποκατασταθεί και δεν υπήρχαν σε εξέλιξη επεισόδια, ωστόσο ακόμη γινόντουσαν προσαγωγές και διαβουλεύσεις με τους διαδηλωτές που ζητούν από τους Αστυνομικούς να αφήσουν αυτούς που έχουν προσαγάγει