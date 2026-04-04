Διαφωνούν οι προγνώσεις για τον καιρό του Πάσχα: Οι πιθανότητες για ισχυρές βροχές

Αβεβαιότητα περιβάλλει ακόμα τον καιρό του Πάσχα, με χιλιάδες εκδρομείς να ανησυχούν για το αν θα αξίζει να αφήσουν το κλεινόν άστυ για τα εξοχικά τους, αφού οι μετεωρολόγοι βρίσκονται σε «προγνωστική διχογνωμία».

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) η εικόνα είναι ξεκάθαρη με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η συνέχεια προς την Ανάσταση (11/4) και την Κυριακή του Πάσχα (12/4) συνοδεύεται από αβεβαιότητα.

🎯 ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΗ.

✅ Μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, τα δύο κορυφαία προγνωστικά μοντέλα συγκρούονται ανοιχτά, δίνοντας όχι απλώς διαφορετικές ποσότητες βροχής, αλλά διαφορετικό τύπο καιρού για την Ελλάδα.

Το αμερικανικό μοντέλο GFS «βλέπει» οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές μεγάλης διάρκειας, ενώ το ευρωπαϊκό ECMWF προβλέπει πιο ήπια και γρήγορα περάσματα φαινομένων.

Στον «αέρα» ο καιρός του Πάσχα

Πάντως, η βασική δυσκολία στην πρόβλεψη έγκειται στη δομή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Το αμερικανικό GFS επιμένει σε ένα «κλειστό» χαμηλό στα νοτιοδυτικά, το οποίο, αν επιβεβαιωθεί, θα φέρει γενικευμένες και επίμονες βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, αντλώντας υγρασία από τις θάλασσες.

Στον αντίποδα, το ευρωπαϊκό μοντέλο τοποθετεί τις διαταραχές βορειοανατολικότερα, κάτι που σημαίνει ότι τα συστήματα θα περάσουν γρήγορα από τον ελλαδικό χώρο, αφήνοντας πίσω τους μόνο τοπική αστάθεια και λιγότερο οργανωμένα φαινόμενα.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) και μετά, η μέση γραμμή των προγνωστικών μοντέλων δείχνει αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου. Παρά τη σχετική ζέστη των προηγούμενων ημερών, η μεταβολή θα είναι αξιόλογη, καθιστώντας τον καιρό πιο ασταθή προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η υπεύθυνη στάση επιβάλλει αναμονή, καθώς η ατμόσφαιρα δεν έχει «κλειδώσει» την τελική της πορεία. Έτσι, οι διαφορές στη θέση του χαμηλού επηρεάζουν τη διάρκεια των φαινομένων, αλλά και το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με το σενάριο των νοτιοδυτικών συστημάτων να ευνοεί περισσότερο την κεντρική και νότια Ελλάδα.