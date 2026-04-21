Διαγωνισμός για «rebranding» σε λεωφορεία από ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ με...πενταψήφια αμοιβή: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέος διαγωνισμός πραγματοποιείται από ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ και designers μπορούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή, με τις προτάσεις τους για «rebranding» στα αστικά λεωφορεία.

«Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών μεταφορών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον δημόσιο ρόλο των συγκοινωνιών στην καθημερινή ζωή.

Ποιοι μπορούν να λάβουν συμμετοχή

Στους δύο παράλληλους διαγωνισμούς που τρέχουν, έναν για την Αθήνα και έναν για τη εσσαλονίκη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

σχεδιαστές

γραφίστες

καλλιτέχνες

φοιτητές σχολών τέχνης και design,

διαφημιστικά/δημιουργικά γραφεία,

ερασιτέχνες δημιουργοί.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν απαιτείται επαγγελματική ιδιότητα, αρκεί η δημιουργικότητα και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών» όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Το χρηματικό ποσό που θα λάβει ο νικητής

H επιτροπή και τελική επιλογή μέσω ανοικτής ψηφοφορίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας. Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται έως τις 21 Μαΐου 2026 μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας https://contest.oseth.com.gr/ που διαθέτει ο ΟΣΕΘ.

Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προβλέπονται χρηματικά βραβεία για τις καλύτερες προτάσεις, με το πρώτο βραβείο να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ τα σχέδια των νικητών θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα ενιαία εικόνα των δύο στόλων.

Κοινός παρονομαστής αυτής της πρωτοβουλίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών. Τα λεωφορεία αποκτούν έναν νέο ρόλο, όχι μόνο ως μέσο μετακίνησης, αλλά και ως φορείς αισθητικής και σύγχρονης αστικής εμπειρίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, «για πρώτη φορά, δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αλλαγή της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, οι οποίες θα αποκτήσουν μια ενιαία και μοντέρνα οπτική ταυτότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται για περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς και καθαρές λεωφορειολωρίδες.

Στόχος μας είναι η συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Όχι μόνο σε λειτουργικό επίπεδο, αλλά και ως μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πολιτών. Με περισσότερη εξωστρέφεια και τη συμβολή των πολιτών, διαμορφώνουμε μια νέα εικόνα για τις δημόσιες μεταφορές».

Η ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στην Αθήνα

Στην Αθήνα, ο ΟΑΣΑ προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας!», καλώντας σχεδιαστές, καλλιτέχνες, φοιτητές, δημιουργικά γραφεία αλλά και ερασιτέχνες να καταθέσουν προτάσεις για τη νέα οπτική εικόνα του στόλου. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας https://contest.oasa.gr/ έως τις 20 Μαΐου 2026.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: αρχικά, ειδική επιτροπή θα επιλέξει πέντε φιναλίστ, των οποίων τα σχέδια θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε λεωφορεία, και στη συνέχεια οι πολίτες θα αναδείξουν τους νικητές μέσω δημόσιας ψηφοφορίας.

Η ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΣΕΘ υλοποιεί τον διαγωνισμό «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ», με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας, σύγχρονης και αναγνωρίσιμης ταυτότητας για τα αστικά λεωφορεία της πόλης.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν την περιγραφή της καλλιτεχνικής ιδέας, εφαρμογές σε διαφορετικούς τύπους λεωφορείων (αρθρωτά και 12μετρα), καθώς και ειδική σχεδιαστική προσέγγιση για οχήματα μηδενικών ρύπων.

