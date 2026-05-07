Διακινούσαν ναρκωτικά μέσω QR code και εφαρμογών: Δέχονταν πληρωμές με κρυπτονομίσματα

Δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, συνελήφθησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως π.χ. κρυπτονομίσματα, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών.
Παράλληλα, παρείχαν τα δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code, τα οποία ήταν κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι πλατφόρμας επικοινωνίας με συγκεκριμένους διαχειριστές - διακινητές για παραγγελίες ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, χθες το μεσημέρι, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, ενώ στην κατοχή του 21 ετών κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά συσκευασίες με 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 227 κενές συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, 48 διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, 250 ευρώ και τρεις κουκούλες full face.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
