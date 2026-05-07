Ουγκάντα: Μπράβο, είναι Έλληνας - «Η Τουρκία θα μπει στη θέση της», λέει ο στρατηγός Καϊνερουγκάμπα

Ο αρχηγός του στρατού στην Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα έχει αφομοιώσει φαίνεται σε τέτοιο βαθμό τη φημούμενη ελληνική του καταγωγή, ώστε τον έχει πιάσει και αντιτουρκικό μένος.
Ο ανώτατος στρατιωτικός της αφρικανικής χώρας έχει ξεκινήσει σειρά «εθνικιστικών» επιθέσεων κατά της Τουρκίας μέσω X, βλέποντας τα εδάφη της Αφρικής ως το δικό του «Αιγαίο».
«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του Διαβόλου. Είναι αντίχριστος» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ουγκάντα: Περήφανος «τουρκοκτόνος» και σιωνιστής
«Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα μπουν στη θέση τους. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε!» τονίζει ακόμη.
«Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενος τον διάβολο (Τουρκία). Θέλω να φύγω από αυτό σκεπτόμενος τον ευλογημένο Κύριο και Σωτήρα μας» πρόσθεσε.
Ο Μουχούζι έχει δηλώσει ποικιλοτρόπως ότι η Ουγκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απειλώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να «καταλάβει την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες».
