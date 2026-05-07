Πτώση στη διώρυγα Κορίνθου: 20 λεπτά κολύμπησε η 15χρονη για να σωθεί - Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο

Οριστικά τέλος συναγερμού μετά την πτώση της 15χρονης στη διώρυγα της Κορίνθου, αφού η ανήλικη κατάφερε να κολυμπήσει μία «Μαραθώνια» απόσταση, για να φτάσει μέχρι την ακτή και τα διασωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη είχε γίνει νωρίτερα αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή. Ο εν λόγω ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν άντρες της Διεύθυνσης Κορινθίας καθώς και λιμενικοί.

Διώρυγα: Σώθηκε...από μόνη της η 15χρονη

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Επικοινώνησαν κατόπιν μαζί της για να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο, κατά το korinthostv.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Εκεί, οι αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί στην πλάτη.