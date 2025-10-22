Διακοπές ρεύματος σε 7 Δήμους της Αθήνας σήμερα (22/10)

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά σήμερα (22/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής, λόγω έργων συντήρησης, αναβάθμισης και ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, οι διακοπές είναι απαραίτητες για την ασφαλή υλοποίηση των τεχνικών εργασιών, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ακόμη και κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι αγωγοί πρέπει να θεωρούνται υπό τάση.

Αναλυτικά οι περιοχές και ώρες των διακοπών:

Δήμος Βριλησσίων

Οδός Κονίτσης

Δήμος Αθηναίων

Οδός Κουμανούδη (ζυγοί αριθμοί): από Παρασχού έως Λ. Λομβάρδου – 08:00 έως 12:30

Οδός Αλκαμένους (ζυγοί): από Αγαθουπόλεως έως Αγ. Μελετίου – 08:00 έως 12:30

Οδός Αγαθουπόλεως (μονοί): από Σαρδέων έως Αλκαμένους – 08:00 έως 12:30

Οδός Πατησίων (μονοί): από Λέλας Καραγιάννη έως Κύπρου – 08:00 έως 13:00

Οδός Λέλας Καραγιάννη 173 (μονός αριθμός) – 08:00 έως 13:00

Οδός Αποστόλου Παύλου (μονοί): από Φαίδρας έως Αγ. Μαρίνα – 08:00 έως 16:00

Οδός Φαίδρας (μονοί/ζυγοί): από Αποστόλου Παύλου έως αδιέξοδο – 08:00 έως 16:00

Οδός Ακάμαντος (μονοί/ζυγοί): από Αποστόλου Παύλου έως Αμφικτύονος – 08:00 έως 16:00

Οδός Αμφικτύονος (μονοί/ζυγοί): από Αστεροσκοπείο έως Ακάμαντος – 08:00 έως 16:00

Πλατεία Αγίας Μαρίνας (μονοί): από Αμφικτύονος έως Πυγμαλίωνος – 08:00 έως 16:00

Οδός Πυγμαλίωνος (μονοί/ζυγοί): από Ακάμαντος έως Αγ. Μαρίνα – 08:00 έως 16:00

Οδός Φλαμαριών (μονοί): από Αγία Μαρίνα έως Ακάμαντος – 08:00 έως 16:00

Οδός Αγία Μαρίνα (μονοί): από Αποστόλου Παύλου έως τέλος του δρόμου

Δήμος Κηφισιάς

Οδοί Σπάρτης και Χαριλάου Τρικούπη

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας

Λούτσα:

Γ. Καραϊσκάκη, Κάλβου, Αγίας Παρασκευής, Ταξιαρχών, Σολωμού, Ανδριανού, Κατράκη, Λεμπέση, Κρυστάλλη, Αγ. Σεραφείμ, Οδός 7Α, 6η, 7Β, ανώνυμοι δρόμοι και αδιέξοδα

Αρτέμιδα:

Υπαπαντής, Ρούπελ, Ανατολικής Θράκης, Σκουφά, Βέροιας, Ειρήνης

Δήμος Αγίων Αναργύρων

Ναυαρίνου, Νικ. Πλαστήρα, Αιμιλιανού, Κ. Παλαμά, Λ. Κατσώνη, Αιολού, Κοραή, Γ. Παπανδρέου, Κ. Παλαιολόγου, Ευριπίδου

Δήμος Χαλανδρίου

Οδοί: Σολωμού, Παπανικολή, Σούρη, Σόλωνος, Παπαρηγοπούλου, Βρατζάντου, Πεισίστρατου, Καλογρέζης, Βασ. Γεωργίου, Παρασχού

Επίσης: Παπανικολή και Ανδρέα Παπανδρέου

Δήμος Σαρωνικού (Ανάβυσσος)

Οδοί: Λ. Αναβύσσου – Σαρωνίδας, Αλκυονίδων, Μουσών, Εσπερίδων, Στέλιου Καζαντζίδη, Άρεως, ανώνυμοι δρόμοι και αδιέξοδα