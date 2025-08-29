Διακοπές τέλος: Οι αδειούχοι επιστρέφουν μαζικά στην Αθήνα

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, με το λιμάνι του Πειραιά να «πλημμυρίζουν» δεκάδες χιλιάδες αδειούχοι καθημερινά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λιμενικού, αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται μεγάλη επιστροφή, συγκεκριμένα πάνω από 33.000 αφίξεις ημερησίως, με τον αριθμό να μεγαλώνει αν συνυπολογίσουμε και τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής.

Τουτ' έστιν Ραφήνα και Λαύριο, καθώς σήμερα Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πρόκειται να φτάσουν και εκεί. Σήμερα αναμένεται να δέσουν προερχόμενα από τα νησιά, 23 πλοία στον Πειραιά, 12 στη Ραφήνα και 12 στο Λαύριο.