Διακοπή διανομών από το efood λόγω της έντονης κακοκαιρίας

H efood ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη λειτουργία της για σήμερα, Τετάρτη (21/01), λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, δεν θα γίνονται παραδόσεις από τις 09:30 έως και τις 20:00.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του efood αναγράφεται: «Δεν θα πραγματοποιούνται παραδόσεις από τους διανομείς του efood 09:30 - 20:00. Αν θέλεις, μπορείς να παραγγείλεις κανονικά από το κατάστημα με το δικό τους delivery (εφόσον διαθέτουν) ή να επιλέξεις παραλαβή με takeaway».

Διακοπή διανομών από το efood λόγω κακοκαιρίας

Σημειώνεται πως είναι σε ισχύ ειδικές προβλέψεις για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, λόγω κακοκαιρίας.

Ποιος περιοχές θα πλήξει κυρίως η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο

τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά -ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο

κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησο

Αττική

Εύβοια

Σποράδες

Νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα