Αναστάτωση έχει προκληθεί την τελευταία ώρα στην περιοχή του Χίλτον λόγω καθίζησης εδάφους που προκλήθηκε στη συμβολή της Βασιλέως Γεωργίου Β' με την Ιοφώντος. Η τρύπα έχει πέντε μέτρα εμβαδόν αλλά σημαντικό βάθος, ενώ την ώρα που άνοιξε «ρούφηξε» και μια κολώνα φωτισμού.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της Σπύρου Μερκούρη και της Ιοφώντος από την Εργοτίμου. Παράλληλα, τα αρμόδια συνεργεία έχουν αποκλείσει το σημείο και δεν επιτρέπουν διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο υποχώρησης του εδάφους. Σε απόσταση λίγων μέτρων γίνονται έργα του Μετρό και εξετάζεται αν σχετίζονται με την καθίζηση. Μηχανικοί που βρίσκονται στο σημείο τονίζουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε μαζέψει πολλά φερτά υλικά.