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Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας μετά από ανατροπή φορτηγών

Υπήρξε εκτροπή και ανατροπή φορτηγών στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ), με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

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Ρυθμίσεις της Τροχαίας μετά από ανατροπή φορτηγού
Ρυθμίσεις της Τροχαίας μετά από ανατροπή φορτηγού | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ), και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

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