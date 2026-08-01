Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ), και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.