Άλλη μία μέρα στην Ελλάδα: Βγήκε στην Εθνική Πατρών - Πύργου με πατίνι

Άλλο ένα τρομακτικό περιστατικό με πατίνι καταγράφεται στη χώρα, με νεαρό να παίρνει το όχημά του και να βγαίνει στην Εθνική οδό Πατρών - Πύργου σαν να ήταν κάτι συνηθισμένο.
Το περιστατικό κατεγράφη σήμερα, Δευτέρα (29/06), το πρωί, όταν ο οδηγός του πατινιού εντοπίστηκε να κινείται ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στο ύψος του Λάππα.
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Όπως αναφέρει το tempo24.gr, για την περίπτωσή του κινητοποιήθηκε η αστυνομία, που επιχείρησε να σταματήσει τον οδηγό, που παρέβλεψε τόσο εξόφθαλμα τη νομοθεσία για τα πατίνια.
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