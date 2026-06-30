Διακοπή κυκλοφορίας στον Ηλεκτρικό - Έπεσε δέντρο στα Πετράλωνα

Προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού λόγω πτώσης δέντρου στα Πετράλωνα,.
Πιο αναλυτικά, η πτώση του δέντρου είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της γραμμής.
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