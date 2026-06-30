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Διακοπή κυκλοφορίας στον Ηλεκτρικό - Έπεσε δέντρο στα Πετράλωνα

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών του Ηλεκτρικού, μετά από πτώση δέντρου στην περιοχή των Πετραλώνων.

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Συρμός του ΗΣΑΠ
Συρμός του Ηλεκτρικού | Eurokinissi
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Προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού λόγω πτώσης δέντρου στα Πετράλωνα,.

Πιο αναλυτικά, η πτώση του δέντρου είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της γραμμής.

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