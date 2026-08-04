Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ: Ποιοι σταθμοί είναι εκτός λειτουργίας

Προβλήματα καταγράφονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4 Αυγούστου) στην ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων στη Γραμμή 1 του Μετρό, προκαλώντας αναπόφευκτη ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κυκλοφορία των συρμών στον ΗΣΑΠ διεξάγεται μετ’ εμποδίων, καθώς υπήρξε πτώση κλαδιών στο δίκτυο της γραμμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κλαδιά προήλθαν από δέντρα που βρίσκονται εκτός των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, ωστόσο η πτώση τους ήταν ικανή για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κίνηση.

Λόγω του απροόπτου αυτού, η λειτουργία της γραμμής έχει κοπεί προσωρινά στα δύο, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των επιβατών μέχρι να καθαριστούν πλήρως οι ράγες. Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα τα δρομολόγια των συρμών εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο στα τμήματα μεταξύ Πειραιά – Ομόνοιας και Κηφισιάς – Άνω Πατησίων.

Εξαιτίας αυτών των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο και εργάζονται για την άμεση απομάκρυνση των εμποδίων, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία σε όλο το μήκος του δικτύου το συντομότερο δυνατό.