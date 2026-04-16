Διακοπή στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια Μυτιλήνης - Αϊβαλί μέχρι την επόμενη Τετάρτη

Διακοπή στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τα οποία συνδέονται τα λιμάνια Μυτιλήνης και Αϊβαλί, μέχρι την επόμενη Τετάρτη (22/04).

Λιμάνι - Μυτιλήνη
Κινητοποίηση στο λιμάνι Μυτιλήνης
Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τα οποία συνδέονται τα λιμάνια Μυτιλήνης και Αϊβαλί, διακόπτονται μέχρι την επόμενη Τετάρτη (22/04) όπως ανακοινώθηκε σήμερα στους ναυτιλιακούς και τουριστικούς πράκτορες της Μυτιλήνης από τις τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτές τις γραμμές.

Συμφωνα με την ΕΡΤ, τα δρομολόγια διακόπτονται, επειδή συνεχίζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, που αντιδρούν στα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Σήμερα αργά το μεσημέρι έγινε γνωστό, ότι θα πραγματοποιηθεί ένα δρομολόγιο πλοίου, προκειμένου να μεταφερθούν στη Μυτιλήνη εγκλωβισμένοι στην απέναντι ακτή, Έλληνες εκδρομείς του Πάσχα αλλά και για να μεταφερθούν στην Τουρκία Τούρκοι εκδρομείς που είχαν εγκλωβιστεί στη Μυτιλήνη, αλλά και Έλληνες επισκέπτες ιδιαίτερα από τη βόρεια Ελλάδα οι οποίοι είχαν έρθει στη Μυτιλήνη για τον εορτασμό τη Λαμπροτρίτη της Μονής του Αγίου Ραφαήλ και επιστρέφουν στην Ελλάδα οδικώς μέσω Αλεξανδρούπολης.

