Διακοπή της δίκης για τα Τέμπη: Κατηγορούμενος ζήτησε διορισμό δικηγόρου

Διεκόπη η σημερινή δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όταν ένας εκ των κατηγορουμένων δήλωσε στο δικαστήριο πως επιθυμεί τον διορισμό δικηγόρου διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με τον συνήγορο που τον εκπροσωπεί.

Η δίκη προγραμματίστηκε να συνεχιστεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, όποτε και το δικαστήριο θα διορίσει δικηγόρο.

Νωρίτερα μάλιστα, υπήρξε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, λόγω της προσωρινής διακοπής του δικαστηρίου, μέχρι να προσέλθει η συνήγορος συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου και να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.

Οι συγγενείς θυμάτων διαμαρτυρήθηκαν για την καθυστέρηση, με τον κ. Παύλο Ασλανίδη να αναφέρει «είναι δυνατόν να περιμένουμε δύο ώρες; Δεν υπάρχει σεβασμός στα παιδιά μας», με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά πως δεν υπήρξε αίτημα προσωρινής διακοπής μέχρι να προσέλθει στο δικαστήριο.