Διακόπτεται η λειτουργία του The Birth Center: Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση

«Αποδέχομαι και αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί για την αποτυχία αυτού του εγχειρήματος, καθώς πρόκειται και για μια προσωπική μου αποτυχία». Με αυτή τη δήλωση η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση γνωστοποίησε την παύση λειτουργίας του The Birth Center, του εγχειρήματος που η ίδια οραματίστηκε και υλοποίησε με έντονη προσωπική εμπλοκή.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανώς συγκινημένη, η γνωστή ακτιβίστρια και επιχειρηματίας εξήγησε ότι, παρά τη συστηματική προσπάθεια τεσσάρων ετών και την αταλάντευτη πίστη της στο όραμα του φυσικού τοκετού, οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στο κέντρο να παραμείνει βιώσιμο. Όπως ανέφερε, μέχρι και λίγες ημέρες πριν ήταν αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε χρονικό περιθώριο, ωστόσο οι εσωτερικές συνθήκες κατέστησαν το κλείσιμο αναπόφευκτο.

Οι λόγοι του «λουκέτου»

Το The Birth Center εγκαινιάστηκε επίσημα στις 14 Οκτωβρίου, αποτελώντας μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τα ελληνικά δεδομένα. Σε συνεργασία με τη μαία της, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση επιδίωξε τη δημιουργία ενός χώρου όπου η γυναίκα θα βιώνει τον τοκετό με σεβασμό, αυτονομία και έλεγχο, εκτός του τυπικού νοσοκομειακού πλαισίου.

Ωστόσο, το μοντέλο λειτουργίας ενός ανεξάρτητου κέντρου αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο με βάση τις σημερινές συνθήκες στη χώρα μας. Δυστυχώς, λόγω των εσωτερικών μας δεδομένων, δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί, κάτι που με λυπεί βαθιά και ειλικρινά».

Παρά την παύση λειτουργίας της δομής, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η πίστη της στο μαιοκεντρικό μοντέλο παραμένει ακέραιη. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστική ανάγκη από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και εξέφρασε την ελπίδα παρόμοιες προσπάθειες να ενταχθούν στο μέλλον στο πλαίσιο οργανωμένων μαιευτηρίων.

«Μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η δυνατότητα να υλοποιήσω κάτι αντίστοιχο εντός ενός μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού. Πιστεύω ότι έτσι θα γινόταν πιο εύκολα αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας μορφής στήριξης προς τις μέλλουσες μητέρες.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του The Birth Center, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη και η θετική ανταπόκριση του κόσμου έδωσαν ζωή στο όραμα, έστω και για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα.