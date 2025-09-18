Διάκριση και φέτος για τη Greco Strom στα Mother Baby & Child Awards

Το βραβευμένο στρώμα Δανάη αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της προσήλωσης της εταιρείας στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία.

Το βρεφικό στρώμα Δανάη της Greco Strom ξεχώρισε στα Mother Baby & Child Awards 2025, αποσπώντας βραβείο στην κατηγορία “Best Baby Sleeping Mattress”. Η τελετή διοργανώθηκε από την εταιρεία Boussias Events και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Σχεδιασμένο ειδικά για βρέφη, με υψηλής ποιότητας υλικά και πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν έναν ασφαλή ύπνο, το στρώμα Δανάη αναγνωρίστηκε για τα καινοτόμα υλικά και την εξαιρετική του συμβολή στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αποστολή της Greco Strom να προσφέρει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις των γονέων, αλλά και στις ανάγκες των βρεφών.