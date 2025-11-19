Συνομιλίες που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη ενός κυκλώματος προσπαθούσαν να εκβιάσουν και να πιέσουν υποψήφια θύματα έρχονται στο φως. Το κύκλωμα, που φέρεται να δρούσε σε σουίτες καζίνο με «μαϊμού» επενδύσεις, είχε ως επικεφαλής έναν απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό έναν γνωστό επιχειρηματία.

Οι διάλογοι δείχνουν πώς προσπαθούσαν να πείσουν ή να εκφοβίσουν ανθρώπους ώστε να τους παραδώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι διάλογοι πίεσης

Αρχηγός: «Άκουσε να σου πω κάτι. Έχω κάνει υπομονή σε πολλά. Το Cayenne έχει κλειστεί στο όνομά του, εγώ δεν μπορώ να ψάχνω να βρω άλλον τώρα.

Αν θέλει, ας φέρει 30.000 μετρητά και μαζί με τα 50.000 που έχει ήδη δώσει, να γίνουν 80.000. Να πάρει το Cayenne να τελειώνουμε. Δεν θα με πάει όπως θέλει, γιατί θα πάρω ανάποδες.»

Μέλος: «Ναι, ναι, έτσι τελειώσαμε και κλείσαμε όλες τις εκκρεμότητες.»

Οι διάλογοι αυτοί δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο φερόμενος ως αρχηγός απαιτούσε μεγάλα ποσά, χρησιμοποιώντας απειλητικό ύφος και πίεση.

Μετά τη μαραθώνια απολογία τους στα δικαστήρια Κορίνθου, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Οι ίδιοι αρνήθηκαν ότι έλαβαν χρήματα από οποιονδήποτε, ωστόσο οι διάλογοι και οι μαρτυρίες δεν έπεισαν τις αρχές.

Οι τρεις συνεργοί -η σύντροφος του αρχηγού, ο σωματοφύλακας του υπαρχηγού και ένας 46χρονος που είχε τον ρόλο να εντοπίζει υποψήφια θύματα- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγύηση.

Ο τελευταίος μάλιστα λιποθύμησε κατά την απολογία του και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Ο απότακτος αστυνομικός δήλωσε: «Με όλη τη δύναμη της φωνής μου αρνούμαι τις κατηγορίες. Είμαι εθισμένος στον τζόγο εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματά μου με παρακαλούσαν να παίζω τα χρήματά τους στο καζίνο, προσδοκώντας κέρδος 60-80% το μήνα.»

Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει οικονομική ευρωστία και ότι βίντεο που τον δείχνουν μπροστά σε ρουλέτα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συναντήσεις με τα θύματα γίνονταν σε σουίτες, όπου ο απότακτος αστυνομικός παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο. Το καζίνο Λουτρακίου, σε ανακοίνωσή του, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τις εν λόγω ενέργειες.