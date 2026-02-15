Διαμαρτυρία έξω από τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί ο Τελικός για τη Eurovision με συνθήματα κατά του Ισραήλ

Απόψε Κυριακή στις 21.00 ο Μεγάλος Τελικός του Sing For Greece για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.
Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο στη συνέχεια, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη βραδιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών (Πειραιώς 260), έξω από τον χώρο έχει συγκεντρωθεί μια ομάδα πολιτών με πανό, η οποία φωνάζει συνθήματα για την Παλαιστίνη κατά του Ισραήλ.
Μάλιστα, ζητούν να αποσυρθεί η ελληνική συμμετοχή εάν δεν ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στη φετινή Eurovision.
