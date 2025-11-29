Διαμαρτυρία με καπνογόνα και συνθήματα για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και έντονο παλμό, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η πορεία αλληλεγγύης προς την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

​Πλήθος κόσμου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος, καθώς και σωματείων και πολιτικών οργανώσεων, συγκεντρώθηκε αρχικά στο Πάρκο Ελευθερίας, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Η κινητοποίηση εξελίχθηκε δίχως εντάσεις, με τους διαδηλωτές να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων.

​Στο επίκεντρο των ομιλιών και των διεκδικήσεων βρέθηκε η έντονη κριτική απέναντι στα τρέχοντα «σχέδια ειρήνης» και την εκεχειρία. Οι διοργανωτές κατήγγειλαν πως η εκεχειρία παραβιάζεται, ενώ τόνισαν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα είναι ελάχιστη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

​Οι συμμετέχοντες έστειλαν μήνυμα στήριξης στην αντοχή του παλαιστινιακού λαού, ζητώντας τον τερματισμό της κατοχής και το δικαίωμα επιστροφής για τους πρόσφυγες.