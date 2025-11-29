Διαμαρτυρία με καπνογόνα και συνθήματα για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και έντονο παλμό, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η πορεία αλληλεγγύης προς την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.
Πλήθος κόσμου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος, καθώς και σωματείων και πολιτικών οργανώσεων, συγκεντρώθηκε αρχικά στο Πάρκο Ελευθερίας, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Η κινητοποίηση εξελίχθηκε δίχως εντάσεις, με τους διαδηλωτές να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων.
Στο επίκεντρο των ομιλιών και των διεκδικήσεων βρέθηκε η έντονη κριτική απέναντι στα τρέχοντα «σχέδια ειρήνης» και την εκεχειρία. Οι διοργανωτές κατήγγειλαν πως η εκεχειρία παραβιάζεται, ενώ τόνισαν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα είναι ελάχιστη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.
Οι συμμετέχοντες έστειλαν μήνυμα στήριξης στην αντοχή του παλαιστινιακού λαού, ζητώντας τον τερματισμό της κατοχής και το δικαίωμα επιστροφής για τους πρόσφυγες.
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Βουλιαγμένης
- Στην Αγιά Σοφιά είδαμε το πιο απρόσμενο γκράφιτι της ιστορίας
- Σοβαρές αποκαλύψεις για τον θάνατο φοιτητή από κολώνα στη Λάρισα: Γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα
- Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social: «Δεν ξανατρώω ποτέ μπριζόλα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.