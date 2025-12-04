Περισσότερα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της «συμμορίας των καζίνο», που έταζε κερδοφόρες επενδύσεις, στις οποίες είχε βάλει τεράστια χρηματικά πόσα και ο πρώην παίκτης του Survivor και φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος απάτης έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί μετά την απολογία του, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλους εμπλεκόμενους.

Φίλος του Σπύρου Μαρτίκα επιβεβαίωσε στο Live News ότι του έδωσε 200.000 ευρώ, αλλά διαψεύδει ότι του έδωσε τα χρήματα, προκειμένου να τα επενδύσει.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Είμαι προμηθευτής φαρμάκων και φίλος με τον Σπύρο Μαρτίκα εδώ και χρόνια. Έδωσα 200.000 ευρώ στον Μαρτίκα ως δάνειο. Δεν ήξερα τι θέλει να τα κάνει. Του τα έδωσα μετρητά, τα δικαιολογεί το εισόδημά μου. Δεν γνωρίζω τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, δεν έχουμε συναναστραφεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του Survivor είχε πει χαρακτηριστικά: «Ένα μεσημέρι στο φαρμακείο μου ήρθε ο φίλος και προμηθευτής μου. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε και ο υπαρχηγός. Τότε, ο υπαρχηγός άρχισε να ενθαρρύνει την επενδυτική αυτή δραστηριότητα στον φίλο μου. Σαφώς έπεσε και εκείνος στην παγίδα.

Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας έφερε 50.000 ευρώ να τα προσθέσω με τα δικά μου. Τη Δευτέρα το πρωί του επέστρεψα 55.000 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα μου φέρνει 200.000 ευρώ αφού και μόνο μία πληρωμή ήταν ικανή για να τον πείσει».