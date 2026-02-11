Διάρρηξη «ψεκάστε, τελειώσατε» σε κατάστημα για πισίνες στο Κίτσι: Λήστεψαν το μαγαζί σε δευτερόλεπτα

Μία ύποπτα «στοχευμένη» διάρρηξη κατέγραψαν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη κάμερες μίας επιχείρησης με είδη και εξοπλισμό για πισίνες στο Κίτσι, με τους δράστες να σηκώνουν όσα ήθελαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού, οι δράστες φαίνονται καλυμμένοι με κουκούλες να μπαίνουν «φουριόζοι» στο κατάστημα, και να βγαίνουν με πολλές κούτες που ρίχνουν στο πορτ μπαγκάζ του λευκού επιβατικού τους ΙΧ, με καλυμμένη την πινακίδα του, σε ούτε δύο λεπτά.

Όπως εικάζει η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, επειδή τα είδη που έκλεψαν οι επιτήδειοι ήταν εξαιρετικά εξειδικευμένα, ενδεχομένως δρούσαν για «πελάτες» που τα είχαν παραγγείλλει μέσω οδών της «μαύρης αγοράς».