Τα τρία πρόσωπα που έδειξε ο σμήναρχος στην υπόθεση κατασκοπείας: Ποιοι απειλούσαν την οικογένειά του

Προφυλακισμένος είναι πλέον ο 56χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, αφού «έκλεισε» ένα 8ωρο ενώπιον του στρατιωτικού ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αξιωματικός επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας. Αποκάλυψε ωστόσο το πλήρες όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε, ο οποίος ονομάζεται Στίβεν Γουέιν.

Εκτός αυτού, ο σμήναρχος κατονόμασε ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πλέον, διεξάγεται ειδική έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος αυτών των προσώπων και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσαν τον αξιωματικό στη διάρκεια της «συνεργασίας» τους.

Σμήναρχος: «Ανακουφισμένος με τη σύλληψη» λέει ο δικηγόρος του

Ο Δικηγόρος του σμηνάρχου δήλωσε: «Το αίτημα του εντολέα μου ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, όπως και ένα δεύτερο αίτημα, να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την Ελληνική δικαιοσύνη.

Έχει παραδεχθεί τα γεγονότα με ότι έχει συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ίδιο.

Θεώρησε ότι από την αρχή δεν είχε συναλλαγή με κρατικό φορέα αλλά ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείας από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας, για να βρουν επενδυτικές εταιρείας στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις δυτικές χώρες μέχρι που πήγε στην Κίνα.

Άλλαξαν τα πράγματα και τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που ενδεχομένως να αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Αναγκάστηκε από την πίεση των πραγμάτων και από τον φόβο γιατί του είπαν “ξέρουμε την οικογένειά σου, ξέρουμε πού μένεις και ξέρουμε και τι δουλειά κάνεις” και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε».