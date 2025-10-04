Διάρρηξη στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ: Έκαναν «ριφιφί» από διπλανό κτίριο

Άγνωστοι πραγματοποίησαν κινηματογραφική διάρρηξη στα κεντρικά γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην οδό Καρόλου, στην Αθήνα, από όπου απέσπασαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μέταλλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να μπουν στα γραφεία της εταιρείας από παράθυρο που είχε μείνει ανοιχτό, και να αρπάξουν τα υλικά.
Η διάρρηξη είχε λάβει χώρα στις 1/10, περί τις 11.00, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
