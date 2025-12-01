Διάρρηξη στον Δήμο Σαρωνικού: Άνοιξαν πάνω από 10 γραφεία στο δημαρχείο

Οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Σαρωνικού που προσήλθαν στα γραφεία τους τη Δευτέρα (01/12) το πρωί διαπίστωσαν ότι πολλοί χώροι του δημαρχείου είχαν παραβιαστεί και υπέστησαν φθορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δράστες παραβίασαν πάνω από 10 γραφεία στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Το κτίριο παρέμενε κλειστό από το Σάββατο, μετά από εκδήλωση στο αμφιθέατρο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και πήραν αποτυπώματα.
Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Στ. Πετρόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι δράστες έσπασαν ντουλάπια και πόρτες, με αποτέλεσμα οι χώροι να είναι ανάστατοι και πολλά συρτάρια να βρίσκονται πεταμένα στο πάτωμα.
Επιπλέον, όπως ανέφερε, οι δράστες απέσπασαν μικρά χρηματικά ποσά (κυρίως κέρματα) και κατανάλωσαν ακόμη και μπισκότα που βρήκαν σε γραφεία. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν αναζητούσαν κάτι συγκεκριμένο στον χώρο του δημαρχείου.
