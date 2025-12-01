Μενού

Διάρρηξη στον Δήμο Σαρωνικού: Άνοιξαν πάνω από 10 γραφεία στο δημαρχείο

Μια εικόνα αναστάτωσης και παραβίασης των γραφείων τους αντίκρισαν οι εργαζόμενοι του δημαρχείου Σαρωνικού τη Δευτέρα (01/12).

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό αστυνομίας
Η Ελληνική Αστυνομία | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Σαρωνικού που προσήλθαν στα γραφεία τους τη Δευτέρα (01/12) το πρωί διαπίστωσαν ότι πολλοί χώροι του δημαρχείου είχαν παραβιαστεί και υπέστησαν φθορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δράστες παραβίασαν πάνω από 10 γραφεία στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Το κτίριο παρέμενε κλειστό από το Σάββατο, μετά από εκδήλωση στο αμφιθέατρο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και πήραν αποτυπώματα.

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Στ. Πετρόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι δράστες έσπασαν ντουλάπια και πόρτες, με αποτέλεσμα οι χώροι να είναι ανάστατοι και πολλά συρτάρια να βρίσκονται πεταμένα στο πάτωμα.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, οι δράστες απέσπασαν μικρά χρηματικά ποσά (κυρίως κέρματα) και κατανάλωσαν ακόμη και μπισκότα που βρήκαν σε γραφεία. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν αναζητούσαν κάτι συγκεκριμένο στον χώρο του δημαρχείου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ