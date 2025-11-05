Διδυμότειχο: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τη μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη

Στο πλαίσιο της περιοδείας του κλιμακίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η στάση στο Διδυμότειχο δεν ήταν απλώς μια τυπική επίσκεψη.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, του γενικού γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη και του μέλους του Δ.Σ. Μιχάλη Καραμαλάκη, απέκτησε ιδιαίτερο βάρος όταν οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συναντήθηκαν με τη μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε τον σεβασμό προς την οικογένεια Τοπαλούδη, υπενθυμίζοντας ότι ο πατέρας της, Ιωάννης Τοπαλούδης, υπηρέτησε για χρόνια ως αντιδήμαρχος Παιδείας στον Δήμο Διδυμοτείχου.

Η αναφορά αυτή δεν ήταν τυχαία: ανέδειξε τη σύνδεση της οικογένειας με την τοπική κοινωνία και την αμοιβαία σχέση ευθύνης και αναγνώρισης.