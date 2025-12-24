Διεκδικούμε νέες θέσεις στη γειτονιά μας – κανένα παιδί εκτός

Τον Μάρτιο του 2025, οι γονείς των τριών δημοτικών παιδικών σταθμών των Εξαρχείων ενημερώθηκαν άτυπα ότι το επόμενο σχολικό έτος (2025-26) οι σταθμοί δεν θα είχαν επαρκείς θέσεις νηπίων για την επανεγγραφή όλων των ήδη φιλοξενούμενων παιδιών.

Από την αρχή κρίναμε ότι υπεύθυνοι για αυτήν την απόφαση και πολιτική ήταν το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών και η δημοτική αρχή, που δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για τα κενά που δημιούργησε η εφαρμογή του ΠΔ 99/2017, περιορίζοντας τις θέσεις νηπίων από 125 συνολικά στα Εξάρχεια το 2017, σε μόλις 32 (σε πλήρη αναντιστοιχία με τις 51 θέσεις για βρέφη). Μετά από δική μας πίεση αλλά και συνεχείς παρεμβάσεις, τον Μάιο του 2025 το Δημοτικό Βρεφοκομείο αύξησε τις διαθέσιμες θέσεις νηπίων για να μπορέσουν να γίνουν οι επανεγγραφές, αλλά ταυτόχρονα μείωσε τις θέσεις βρεφών.

Σύντομα όμως φάνηκε πως ο αρχικός και κυνικός περιορισμός των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς θα ήταν μόνο η αρχή του αγώνα μας. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο έχει ανακοινώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων το οριστικό κλείσιμο του παιδικού σταθμού Θεμιστοκλέους το καλοκαίρι του 2026, χωρίς κανένα συγκροτημένο σχέδιο δημιουργίας νέου σταθμού, μειώνοντας δραματικά τις ήδη ανεπαρκείς νηπιακές και βρεφικές θέσεις στα Εξάρχεια.

Απαιτούμε την άμεση εύρεση λύσης για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες της γειτονιάς μας και να μη μείνει κανένα παιδί εκτός μιας δημόσιας πρόσβασης στην προσχολική αγωγή.

Συνέλευση Γονέων Παιδικών Σταθμών Εξαρχείων