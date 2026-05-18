Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγο της Εξαρχουλέα: Κατηγορείται για τη δολοφονία της 9 χρόνια μετά

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 57χρονης Χριστίνας Εξαρχουλέα από τη Στούπα της δυτικής Μάνης, οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώνονται. Οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, εκδίδοντας διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του συζύγου της, ο οποίος πλέον καταζητείται.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η 57χρονη δολοφονήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 2017, μέσα στο σπίτι που διέμενε με τον σύζυγό της. Ο χρόνος του εγκλήματος προσδιορίζεται μεταξύ 16:00 και 21:00 το βράδυ, με τις Αρχές να θεωρούν πως ο δράστης φρόντισε αμέσως μετά να εξαφανίσει τη σορό της.

Οι αντιφάσεις και η ξαφνική φυγή στις ΗΠΑ

Οι υποψίες γύρω από το πρόσωπο του συζύγου εντάθηκαν από τη στάση του και τις συνεχείς αντιφάσεις του. Αρχικά αρνήθηκε ότι υπήρξε ένταση μεταξύ τους, αλλά αργότερα παραδέχτηκε πως είχαν καβγαδίσει την ημέρα της εξαφάνισης. Υποστήριξε πως η γυναίκα του έφυγε κρατώντας μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών και δεν επέστρεψε, την ώρα που μαρτυρίες κατοίκων επιβεβαίωναν πως είχε πάει στο σούπερ μάρκετ και είχε γυρίσει σπίτι.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την εξαφάνιση, και ενώ οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη, έβγαλε διαβατήριο και διέφυγε στις ΗΠΑ, διακόπτοντας έκτοτε κάθε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές.

Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού

Από την πρώτη στιγμή, ο καταζητούμενος προσπαθούσε να στρέψει τις έρευνες μακριά του, αφήνοντας αιχμές για τους συγγενείς της συζύγου του και ισχυριζόμενος πως η 57χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Οι συζητήσεις στην τοπική κοινωνία δεν σταμάτησαν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος της οικογένειας, το στοιχείο που ενίσχυσε καθοριστικά τις υποψίες των Αρχών για δολοφονία, ήταν ένα σημείωμα που βρέθηκε στο πορτοφόλι του θύματος, το οποίο, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μαρτυρίες, οδήγησε στη σημερινή ραγδαία εξέλιξη της υπόθεσης.