Διεθνής τουριστικός οδηγός αποθεώνει 15 ελληνικά νησιά για το 2026: Η μεγάλη έκπληξη στη δεύτερη θέση

Η Ελλάδα αποθεώνεται ακόμη μια φορά από το βρετανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveller, αυτή τη φορά με αφιέρωμα για τα καλύτερα ελληνικά νησιά που πρέπει κανείς να προσθέσει στα πλάνα του για τα ταξίδια του 2026.

Όπως γράφει ο συντάκτης του δημοσιεύματος, η Ελλάδα έχει συνολικά 227 κατοικημένα νησιά διάσπαρτα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, επομένως το να ξέρετε από πού να ξεκινήσετε μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο, αφού το κάθε ένα νησί, είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο.

Στο άρθρο, θα βρει κανείς, πέρα από τα κλασικά αγαπημένα νησιά όπως η Μύκονος, η Πάρος και η Κρήτη και άλλα, «εναλλακτικά νησιά», όπως η Φολέγανδρος και η Σίφνος και η Λέρος, που όπως αναφέρεται, είναι αγαπημένοι προορισμοί των Ελλήνων και σιγά σιγά μπαίνουν στο ραντάρ και στις προτιμήσεις των τουριστών απ' όλα τα μέρη του κόσμου.

1. Πάρος

Πάρος | Φωτ.: Shutterstock

«Άφθονη αυθεντική ελληνονησιωτική γοητεία» γράφει ο συντάκτης για το νησί της Πάρου. Αναφέρεται στην ομορφιά της γραφικής Νάουσας, στα μικρά ψαροχώρια στα νότια του νησιού, όπως η Αλυκή και ο Δρυός, αλλά και στα νόστιμα πιάτα και την φροντίδα που απολαμβάνει κανείς στα εστιατόρια και καφενεία.

2. Σίφνος

Σίφνος | Shutterstock

Ως ένα από τα καλύτερα νησιά για φαγητό, αναφέρει τη Σίφνο το Condé Nast Traveller, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην εποχή του Νικόλαου Τσελεμεντέ, ο οποίος έγραψε το πρώτο αξιοσημείωτο ελληνικό βιβλίο μαγειρικής στις αρχές του 1900. Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως στο νησί, θα ζήσει κανείς μια αυθεντική και χαλαρωτική εμπειρία.

3. Σύρος

Ερμούπολη, Σύρος | Shutterstock

Όπως σχολιάζει ο συντάκτης, η Σύρος ενδιαφέρεται λιγότερο από άλλα νησιά για τον τουρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι προσφέρει στους επισκέπτες μια πραγματική ματιά, στην ελληνική νησιωτική ζωή. Στο νησί παρατηρεί κανείς τα κτίρια, ένα μείγμα κυκλαδίτικης, βενετσιάνικης και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής ενώ ειδική μνεία γίνεται για την πανέμορφη Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα νησιά Πάρος, Σίφνος και Σύρος πληρούν τα περισσότερα κριτήρια στην επιλογή νησιού και σημειώνουν τα περισσότερα θετικά. Τη λίστα συμπληρώνουν:

4. Φολέγανδρoς

Φολέγανδρος | (Shutterstock)

5. Κεφαλονιά

Παραλία Μύρτος, Κεφαλονιά | Shutterstock

6. Καστελόριζο

Καστελόριζο | Shutterstock

7. Κως

Κως | Shutterstock

8. Λέρος

Λέρος, Δωδεκάνησα. | Shutterstock

9. Σαντορίνη

Shutterstock

10. Μύκονος

Μύκονος | Eurokinissi

11. Τήνος

Τήνος | Shutterstock

12. Κύθνος

Κολώνα, Κύθνος | (Shutterstock)

13. Λέσβος

14. Ύδρα

Ύδρα | Shutterstock

15. Κρήτη

Άποψη από το Λουτρό Χανίων | Shutterstock/Volha Pilipchyk