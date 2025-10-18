Διήμερη καταιγίδα προ των πυλών: Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Το φθινόπωρο κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα το διήμερο Κυριακής - Δευτέρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχοπτώσεις, τις κατά τόπους καταιγίδες και τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Το καιρικό σύστημα που θα προκαλέσει την επιδείνωση των καιρικών φαινομένων προέρχεται από τα νότια της Σικελίας και κινείται προς τα ανατολικά - βορειοανατολικά, με το κέντρο του να αναμένεται να φτάσει στο νότιο Ιόνιο την Κυριακή.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο περιλαμβάνουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το νότιο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα βροχές, κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες έντονες καταιγίδες.

Οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως από το απόγευμα της Κυριακής έως το απόγευμα της Δευτέρας.

Από την Τρίτη και μετά, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τα επίπεδα να κυμαίνονται στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια της χώρας και στους 23 με 25 βαθμούς στα νοτιότερα και τα νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ανατολικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

O καιρός τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, το σκηνικό του καιρού θα συνεχίσει να είναι φθινοπωρινό, με βροχές και καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές και νεφώσεις κατά διαστήματα. Παράλληλα, ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στο νότιο Αιγαίο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) συνιστά προσοχή, ιδίως σε περιοχές που αναμένεται να δεχθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις προγνώσεις και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.