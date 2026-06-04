«Δικαιώθηκα, από την αρχή φώναζα ότι είμαι καθαρός»: Αθώωθηκε ο Ανεστίδης για εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόφαση για αθώωση του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη διάρκεια των σφοδρών κινητοποιήσεων τον αγροτών πριν μερικούς μήνες, έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών την Τετάρτη (3/4) με βούλευμά του.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει τη δικαστική διερεύνηση του κ. Ανεστίδη ως «εύλογη αιτία», ώστε να μην συμμετάσχει στην κρίσιμη συνάντηση των επροσώπων του πρωτογενούς τομέα με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπέρ της βουλευματικής προδιαπίστωσης για αθωότητα του Κώστα Ανεστίδη είχε εισηγηθεί η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Ευγενία Κυβέλου. Ο ίδιος είχε αρνηθεί όλες τις καταγγελίες για εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύοντας ότι τα εισοδήματά του προέρχονται νόμιμα από την αγροτική του δραστηριότητα.

Τώρα, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών επιβεβαίωσε ότι:

ο κ. Ανεστίδης δεν προέκυψε να φέρει ποινική υπαιτιότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης και

η προέλευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων προέκυψε να είναι νόμιμη, και έτσι

δεν συντρέχει πλέον καμία νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης περιουσιακών του στοιχείων.

Ανεστίδης: «Δικαιώθηκα- Θα τους κυνηγήσω»

Νωρίτερα, ο αγροτοσυνδικαλιστής μίλησε στο OPEN και τις «Καθαρές Κουβέντες», υπογραμμίζοντας: «Δικαιώθηκα. Φώναζα από την αρχή ότι είμαι καθαρός σαν αστραπή».

«Προσπάθησαν να μου κλείσουν το στόμα γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και δυο χρόνια. Πώς λειτούργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έφτιαχνε τις απάτες, ποιοι ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί, οι διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ... Κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινόταν και τους καταδίκασαν», πρόσθεσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως «θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι που μας έστειλαν αυτό το εξευτελιστικό δικόγραφο». «Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλα, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει - είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ -. Θα τους κυνηγήσω μέχρι που να πατήσουν μαύρο χιόνι», είπε.