Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δράση του κυκλώματος στην Δυτική Μακεδονία. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όπως όλα δείχνουν, βαρύ είναι το κατηγορητήριο.

Συγκεκριμένα, τα 13 άτομα που θα σαξιολογηθούν από το όργανο της ΕΕ, αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ' εξακολούθηση.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και τέσσερα νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει.

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Στο μικροσκόπιο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για τον αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό.

Εκτός από τους κατηγορούμενους που έχουν οδηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουν συλληφθεί ακόμη 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και τέσσερις εταιρικές οντότητες. Στον εισαγγελέα Κοζάνης μεταφέρθηκε ο ένας εκ των 14 συλληφθέντων, καθώς αντιμετωπίζει άλλες κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.