Δίκη 3χρονου Άγγελου: Μήνυση του βιολογικού πατέρα κατά της μητέρας – Καταπέλτης η ιατροδικαστής

Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, με τις καταθέσεις των επιστημόνων να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη, καθώς ο βιολογικός πατέρας του παιδιού κατέθεσε μήνυση σε βάρος της μητέρας για ψευδή καταμήνυση. Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν σημειώματα που φέρεται να έχει γράψει η 27χρονη μέσα από τη φυλακή, στα οποία ζητά επίμονα την αποφυλάκισή της και εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει κοντά στο παιδί της, σαν να βρίσκεται ακόμη στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας Μαρία Ραϊσάκη κατέθεσε ότι τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας παραπέμπουν σε ισχυρή βία και δεν μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε απλό ταρακούνημα ή σε πτώση.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική ήταν και η κατάθεση της ιατροδικαστού Σοφίας Κρανιώτη, η οποία ανέφερε ότι ο 3χρονος έφερε συνολικά 32 τραύματα, τα οποία προέρχονταν από διαφορετικά περιστατικά σε βάθος έως και 40 ημερών. Όπως τόνισε, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από το χτύπημα που δέχθηκε και όχι από ανακίνηση.

Όσον αφορά τη μήνυση, ο βιολογικός πατέρας υποστηρίζει ότι η μητέρα είχε προχωρήσει σε ψευδή καταγγελία σε βάρος του για περιστατικό κακοποίησης τον Δεκέμβριο του 2023 και ζητά την ποινική της δίωξη για ψευδή καταμήνυση.