Δίκη Βαλυράκη: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί» - Η κατάθεση του κουνιάδου

Ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου κατέθεσε ο αδερφός της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη, πρώην ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Ο μάρτυρας, που ήταν παρών τη στιγμή που εντοπίστηκε η σορός, περιέγραψε με δραματικούς τόνους όσα αντίκρισε.

«Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί. Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι.

Στο πρόσωπο είχε διαμελιστεί, είχε σπάσει η γνάθος, είχε χτυπήματα στο μέτωπο και ένα τεράστιο σφάξιμο στον λαιμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη δεν ήταν τυχαίος, αλλά αποτέλεσμα εντολής, συνδέοντας την πολιτική του ιδιότητα με τη δολοφονία.

Οι συνήγοροι της οικογένειας προσκόμισαν στο δικαστήριο την προπέλα του σκάφους, θέτοντας το ερώτημα εάν ο θάνατος θα μπορούσε να προέλθει από αυτήν.

Ο μάρτυρας απάντησε κατηγορηματικά:

«Αυτό ήταν το παραμύθι της πρώτης στιγμής και οι τίτλοι για την ιστορία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου».

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

«Η προπέλα στο δικαστήριο» - Κατέρρευσε το σενάριο του ατυχήματος

​Η σημερινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από την κίνηση της πλευράς της οικογένειας να προσκομίσει στο δικαστήριο την προπέλα του σκάφους του θύματος.

Η κίνηση αυτή έγινε ως απάντηση στον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα, το οποίο προκλήθηκε από πρόσκρουση στην προπέλα.

​Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας διέψευσαν κατηγορηματικά το σενάριο του ατυχήματος, επιμένοντας ότι πρόκειται για δολοφονία και καταγγέλλοντας μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης.

​Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος της οικογένειας, αφού ενημέρωσε ότι κατέθεσε ο αδερφός της Μίνας Βαλυράκη, Θανάσης Παπαθεοδώρου, εξήγησε τον λόγο που έφεραν την προπέλα, δηλώνοντας: ​

«Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας φέραμε στη δίκη την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη, επειδή την προηγούμενη φορά οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπάθησαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα από πρόσκρουση στην προπέλα.

Θέλουμε να πούμε λοιπόν και είπαμε στο δικαστήριο, ότι η προπέλα του σκάφους του Σήφη, όταν αυτό είναι εν πλω, βρίσκεται 70 πόντους κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο βάθος αυτό είναι αδύνατο να φτάσει δύτης που φοράει στολή χωρίς βαρίδια. Εκτός αυτού, το χτύπημα από την προπέλα όταν είναι εν πλω είναι συντριπτικό και ασύμβατο με τα χτυπήματα που έχει η σορός».

​Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επίσης συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, έκανε λόγο για μεθόδευση συγκάλυψης: ​«Αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στοιχεία για τις οργιώδεις προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος και για την κραυγαλέα, σκανδαλώδη προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι κατηγορούμενοι. Το έγκλημα είναι στυγερό.

Οι κατηγορούμενοι με βεβαιότητα το έχουν διαπράξει. [...] Ποιοι ακόμη μηχανισμοί και ποια ακόμα πρόσωπα, υψηλά ιστάμενα μέσα στους μηχανισμούς, κίνησαν τα γρανάζια, κίνησαν τις διαδικασίες για αυτή τη δολοφονία και για τη συγκάλυψή της». ​Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συνήγορος κ. Κωνσταντόπουλος τόνισε ότι η δολοφονία αποδεικνύεται από τα στοιχεία, κατηγορώντας μηχανισμούς για προσπάθεια εκφοβισμού μαρτύρων:

​«Η αποδεικτική διαδικασία κάθε μέρα προσθέτει στοιχεία αδιάψευστα, που δείχνουν ότι ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε άγρια. Στοιχεία τα οποία διαψεύδουν την εκδοχή, την οποία επεχείρησαν διάφοροι μηχανισμοί να προωθήσουν προς την κοινή γνώμη, ότι πρόκειται περί ατυχήματος. Μηχανισμοί εντός του Λιμενικού Σώματος, εντός των υπηρεσιών του κράτους, εντός της Εισαγγελίας Χαλκίδας, εντός της τοπικής κοινωνίας, με στόχο τον εκφοβισμό των αυτοπτών μαρτύρων και την επιδίωξη της δημιουργίας της εντύπωσης ότι πρόκειται για ένα τρέχον ατύχημα».