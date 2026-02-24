Δίκη Βαλυράκη: Όσα υποστήριξε ο ψαράς - Γιατί άλλαξε την κατάθεσή του

Mε την κατάθεση του ερασιτέχνη ψαρά Παναγιώτη Σέρα, συνεχίστηκε σήμερα (24/02) η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο μάρτυρας ανέφερε ότι στις 24 Ιανουαρίου 2021 είχε δει αγκυροβολημένο το αλιευτικό σκάφος των δύο κατηγορούμενων στο αλιευτικό καταφύγιο της Ερέτριας. Ωστόσο, στο στάδιο της προανάκρισης είχε δηλώσει στο Λιμενικό ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν είχε βγει για ψάρεμα.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως τελικά είχε βγει με το σκάφος του στα ανοιχτά, κάτι που, όπως είπε, προέκυψε όταν οι κινήσεις του καταγράφηκαν μέσω δορυφόρου. Περιγράφοντας όσα είδε, ανέφερε ότι παρατήρησε το φουσκωτό του Βαλυράκη και ένα ακόμη πλαστικό σκάφος κοντά του. «Πήρε το μάτι μου να κάνει κυκλικές κινήσεις. Μετά έφυγε προς Κάλαμο, το φουσκωτό έμεινε ακίνητο», κατέθεσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν αποκάλυψε εξαρχής ότι είχε βγει για ψάρεμα, απάντησε: «Κόλλησε το μυαλό μου και δεν το είπα. Φοβήθηκα μην στοχοποιηθώ. Μετά το Λιμενικό με έλεγε φονιά. Έκανα τη βλακεία και δεν είπα ότι έχω βγει. Μου είπαν ότι με είδαν από τον δορυφόρο».

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Δημήτρης Πολυζωΐδης, πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής από το 1978. Ο ίδιος επιτέθηκε φραστικά στον αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελο Ασμάνη, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι είδε το σκάφος των δύο κατηγορούμενων να περικυκλώνει το φουσκωτό του Βαλυράκη και να ακολουθεί διαπληκτισμός.

«Είναι ψεύτης ο Ασμάνης, είναι ψεύτης με λοφίο, έχει πει ψέματα. Εγώ δεν ήξερα το συμβάν. Γιατί να πάνε τα παιδιά να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα. Αυτός θέλει λιντσάρισμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 3 Μαρτίου.