Δίκη Βασίλη Μάγγου: Απορρίφθηκε το αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας - Η οργισμένη ανάρτηση του πατέρα του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του ξυλοδαρμού του Βασίλη Μάγγου καθώς το δικαστήριο απέρριψε το δικαίωμα της οικογένειας για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σε νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο πατέρας του Γιάννης Μάγγος καταδικάζει την απόφαση.

Συγκεκρένα κάνει λόγο για βαθειά ρωγμή στη δικαιοσύνη ενώ καταγγέλλει τις πολιτικές ευθύνες Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Γιώργο Φλωρίδη.

Αναλυτικότερα, η ανάρτηση αναφέρει: «Βαθειά ρωγμή υπέστη η αρχή της δίκαιης δίκης, στη δεύτερη κιόλας δικάσιμο. Το αίτημά μας για αναβάθμιση της κατηγορίας δεν έγινε δεκτό. Εκτός αυτού δεν μας δόθηκε το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Συνέβη το παράλογο και παράδοξο: εμείς οι γονείς του Βασίλειου Μάγγου δεν θα έχουμε φωνή στο δικαστήριο!

Σε αντίθεση με τους εγκληματίες αστυνομικούς που εδώ και έξι χρόνια απολαμβάνουν καθεστώς ευνοϊκής μεταχείρισης.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων με δικονομικά κόλπα προσπαθεί τώρα να αναβάλλει το δικαστήριο και να πυροδοτήσει τη διαδικασία. Ανάμεσα στα άλλα, ισχυρίζονται ότι έγινε “λάθος” στην διπλή ιδιότητα μάρτυρα και κατηγορούμενου που αποδίδεται σε έναν εκ των κατηγορουμένων.

Όχι, κανένα λάθος δεν έγινε. Έγινε σκόπιμα από αυτούς που “κατασκευάζουν” τις δικογραφίες και τις στέλνουν στους δικαστές, έγινε από το δικαστικό παρακύκλωμα. (Ας βρουν αμέσως στην εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου ή όπου αλλού, ποιος το έκανε και να θεραπευτεί η αδικία). Έγινε εσκεμμένα για να προφυλαχθούν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, είναι αυτός που κατέθεσε ότι εκείνος και ένας ακόμη συνάδελφός του παρευρίσκονταν στο χώρο που χτυπούσαν και βασάνιζαν τον Βασίλειο Μάγγο, συμμετέχοντας και οι ίδιοι στη “φύλαξή” του, χωρίς να έχουν εντολή από κανέναν. Είναι αυτός που του ξέφυγαν ομολογίες που δεν έπρεπε να ακουστούν.

Έγιναν εσκεμμένα, γιατί θέλουν να κάνουν δώρο στους εγκληματίες την αθώωση τους με νομότυπους τρόπους, γιατί η οδός της δικαιοσύνης τους οδηγεί στην καταδίκη. Ντροπή και όνειδος.

Γι αυτό πασχίζουν να τινάξουν στον αέρα τη δίκη και να ακυρώσουν τα όσα πορίσματα και βουλεύματα βγήκαν και είναι συντριπτικά εις βάρος των κατηγορουμένων, ώστε να πάμε πάλι από την αρχή. Αν γίνει θα είναι το μεγαλύτερο φιάσκο των τελευταίων χρόνων στην ιστορία της δικαστικής εξουσίας.

Τώρα είναι μεγάλη η ευθύνη του δικαστηρίου και της προέδρου του. Μόνο το δικαστήριο έχει τη δύναμη να επιβάλλει τη συνέχιση της δίκης, με αξιοπρέπεια. Αλλιώς θα έχουμε τον ευτελισμό της διαδικασίας, την κοροϊδία και τον απόλυτο εμπαιγμό της δικαιοσύνης,.

Καταγγέλλουμε τις πολιτικές ευθύνες του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ κ. Χρυσοχοϊδη και του υπουργού δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, που προκύπτουν από αυτές τις μεθοδεύσεις.

Είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Δεν θα γίνουμε Σερλοκ Χολμς των δικογραφιών, όμως από την πρώτη στιγμή αποκαλύψαμε και καταγγείλαμε ότι επιχειρήθηκε και επιχειρείται συγκάλυψη.

Στις 7.4.2026 η εισαγγελέας Πρωτοδικών Καρδίτσας ανέγνωσε το κατηγορητήριο κατά των κατηγορουμένων. Και αμέσως το ακροατήριο αντιλήφθηκε, το μέγεθος των εγκληματικών πράξεων των κατηγορουμένων. Αντιλήφθηκε γιατί θέλουν να αποφύγουν τη δίκη. Γιατί είναι συντριπτικό εις βάρος τους. Γι αυτό η υπεράσπισή τους προσπάθησε μανιωδώς εδώ κι ένα χρόνο και πήρε συνεχείς αναβολές, από τις οποίες προέκυψαν μέχρι και αλλαγές συνθέσεων του δικαστηρίου (υπάρχουν άραγε ευνοϊκές συνθέσεις δικαστηρίων;).

Εμείς εδώ κι ένα χρόνο, επί επτά συνεχείς φορές, ήμασταν κάθε φορά στην Καρδίτσα, μπροστά σε μία κατάσταση αρνησιδικίας, περιμένοντας με αξιοπρέπεια να διεξαχθεί η δίκη, παρά τη διακριτή, κάθε φορά, εις βάρος μας μεταχείριση από τους αστυνομικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη... Τους εξευτελισμούς, τις ειρωνείες, τις απειλές προς εμάς, τους μάρτυρες μας και σε ακροατές της δίκης, ακόμα και από τους κατηγορούμενους. Όμως “Αν θεωρούν ότι μας φοβίζουν, κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν” (Β. Μάγγος). Υπενθυμίζω επίσης ότι οι έξι κατηγορούμενοι υπηρεσιακά παραπέμφθηκαν από το Γενικό Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με τις ίδιες κατηγορίες και το ερώτημα γι αυτούς της ποινής της απόταξης...Πεισμώνουμε. Τα “όπλα” μας είναι η αλήθεια και το δίκιο.

Στο δικαστήριο, αν συνεχιστεί, δεν θα έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε. Η φωνή μας όμως από εκεί μέσα ακούγεται καθαρά και πιο δυνατά στον έξω κόσμο. Γιατί φωνή μας είναι η δυνατή φωνή των αδικημένων, των απλών ανθρώπων που αγωνίζονται για ένα καλύτερο και δίκαιο κόσμο. Είναι η φωνή της κοινωνίας.

Είναι η φωνή εκείνων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ΜΜΕ και των δημοσιογράφων που παρακολουθούν και στηρίζουν την υπόθεσή μας.

Η αλήθεια και το δίκιο δεν φιμώνονται. Φωνάζουμε και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να κραυγάζουμε: όχι στην αστυνομική βία. Δικαιοσύνη για τον Βασίλειο Μάγγο. Τιμωρία των εγκληματιών βασανιστών του», ανήρτησε ο Γιάννης Μάγγος.

