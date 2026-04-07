Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό - Η ανάρτηση του πατέρα του

Αρχίζει σήμερα Τρίτη (7/4) η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια κατά του Βασίλη Μάγγου στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας.

Με αφορμή τη μεγάλη σημερινή μέρα ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγγος ανήρτησε στο Facebook ότι, μεταξύ άλλων ότι η δίκη θα κρίνει αν η κατηγορία θα είναι βασανιστήρια που αιτιωδώς προκάλεσαν το θάνατό του.

Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο στα δικαστήρια σήμερα στις 09:00.

Βασίλης Μάγγος: Αναλυτικά η ανάρτηση του πατέρα του

Αναλυτικότερα, ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ο Βασίλειος Μάγγος δεν πρόλαβε να κάνει μήνυση γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος, εξ αιτίας των βασανιστηρίων που υπέστη από τους κατηγορούμενους εγκληματίες αστυνομικούς.

Στις 7.4.2026 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας θα κρίνει και θα αποφασίσει, αν η κατηγορία θα είναι βασανιστήρια που αιτιωδώς προκάλεσαν το θάνατό του.

Επίσης θα αποφασίσει, αν η δίκη θα διεξαχθεί με ίσους όρους, αν δηλαδή θα έχουμε δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ή αν θα συμβεί το οξύμωρο και παράδοξο εμείς οι γονείς του να μην έχουμε φωνή μέσα στο δικαστήριο, ούτε δικαίωμα στην αναζήτηση της αλήθειας.

Η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας είναι δίκαιο και αναφαίρετο κληρονομικό δικαίωμά μας. Προκύπτει επίσης και από το πραγματικό γεγονός ότι η δίκη στην Καρδίτσα προήλθε από προσφυγή που καταθέσαμε εμείς οι γονείς του, στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Εναπόκειται τώρα στην κρίση του δικαστηρίου να αποφασίσει αν θα επικρατήσει η αρχή της ακριβοδίκαιης ισότητας ευκαιριών, η οποία και θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις διεξαγωγής δίκαιης δίκης ή αν θα φιμωθεί η φωνή των γονιών του Βασίλειου Μάγγου.

Η αλήθεια όμως και το δίκιο δεν φιμώνονται!

Συγκέντρωση στα δικαστήρια Καρδίτσας ώρα 9 π.μ.», καταλήγει η ανάρτηση.