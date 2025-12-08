Δίκη για δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζητά η Εισαγγελέας

Ένοχοι για την δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό κρίθηκαν πως είναι οι δύο κατηγορούμενοι από την εισαγγελέα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Κατά τη συνεδρίαση των προηγούμενων ημερών, ο πρώτος κατηγορούμενος - που φέρεται ως ο εκτελεστής - ζήτησε να προχωρήσει σε μια επιπλέον δήλωση πέραν της απολογίας του.

Όπως υποστήριξε, θέλησε να μιλήσει για το «σύστημα της νύχτας» που, σύμφωνα με τον ίδιο, γνώρισε μέσα στις φυλακές. «Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει από ενός παιδεραστή. Είναι ένα βρώμικο περιβάλλον· μπορεί να μην πειράζουν παιδιά, αλλά σκοτώνουν ο ένας τον άλλον για ένα μαγαζί. Αδελφός τον αδελφό. Γίνονται φοβερά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δεύτερος κατά την απολογία του, δήλωσε πως δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι οι πράξεις του έγιναν στο πλαίσιο μιας εξυπηρέτησης σε έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε γνωριστεί στη φυλακή.

Ο 48χρονος, που κατηγορείται με τον 45χρονο για τα θανάσιμα πυρά που δέχθηκε ο τοπογράφος, από τα οποία έχασε τη ζωή του, φέρεται να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποίησε ο εκτελεστής του θύματος.

«Δεν το πολυσκέφτηκα, έκανα ένα θέλημα. Δεν πληρώθηκα. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Το αυτοκίνητο το αγόρασα για τον Παυλίδη και το μετέφερα στο Γαλάτσι. Το πήρα στο όνομά μου, δεν έκρυψα τίποτα», είχε πει χαρακτηριστικά ενώ είχε υποστηρίξει ότι την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν εκτός Αθηνών.

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα οπότε και αναμένεται η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας.