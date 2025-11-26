Δίκη για το χαμένο υλικό στα Τέμπη: Με περιορισμένο ακροατήριο ξεκινούν οι καταθέσεις

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου από τον Διευθύνοντα του Πρωτοδικείου Λάρισας, καθορίζεται για πρώτη φορά ανώτατο όριο 45 θέσεων για το κοινό στη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της μοιραίας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από την επόμενη συνεδρίαση, η οποία έχει οριστεί για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η είσοδος στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας θα επιτρέπεται σε κάθε πολίτη, μέχρι να συμπληρωθούν οι 45 διαθέσιμες θέσεις. Εξαιρούνται φυσικά οι διάδικοι, οι συνήγοροι και οι εκπρόσωποι του Τύπου.

Η απόφαση στηρίζεται στο άρθρο 329 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που παρέχει στον πρόεδρο του δικαστηρίου τη δυνατότητα να περιορίζει τον αριθμό των ακροατών σε υποθέσεις με αυξημένο ενδιαφέρον, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η ανάγκη για τον περιορισμό προέκυψε μετά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, όπου η αίθουσα είχε κατακλυστεί από συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους, δημοσιογράφους και πολίτες, με αποτέλεσμα αρκετοί να παραμένουν όρθιοι καθ’ όλη τη διάρκεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς η μεγαλύτερη αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας – εκείνη του Εφετείου με περίπου 112 θέσεις – κρίθηκε ότι δεν επαρκεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στο εδώλιο κάθονται δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας Interstar Security, οι οποίοι κατηγορούνται – μεταξύ άλλων – για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, απείθεια και ηθική αυτουργία.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι δεν παρέδωσαν στον εφέτη ανακριτή το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε το δρομολόγιο της μοιραίας αμαξοστοιχίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Ύστερα από σειρά συνεδριάσεων που επικεντρώθηκαν σε διαδικαστικά ζητήματα, η ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων.