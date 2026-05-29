Δίκη για το Μάτι: Αμετάκλητα ένοχοι οι κατηγορούμενοι - Στο Εφετείο ξανά για αναγνώριση ελαφρυντικού

Τον επίλογο στο σκέλος της ποινικής ευθύνης για την εθνική τραγωδία στο Μάτι έγραψε ο Άρειος Πάγος. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε οριστικά και αμετάκλητα την ενοχή των βασικών κατηγορουμένων για τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους.

Ωστόσο, με την υπ’ αριθμόν 694/2026 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος προχώρησε σε μερική αναίρεση της απόφασης του Εφετείου. Οι τρεις καταδικασθέντες, που ήδη εκτίουν τις ποινές τους, παραμένουν με τελεσίδικη συνολική ποινή 340 ετών, εκ των οποίων εκτιτέα τα πέντε.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτό μόνο το σκέλος της αναίρεσης που αφορά τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2α ΠΚ. Έτσι, η υπόθεση αναπέμπεται στο Εφετείο αποκλειστικά για νέα κρίση ως προς:

τη χορήγηση ή μη του ελαφρυντικού,

τις επιμέρους ποινές φυλάκισης,

τις συνολικές ποινές,

την εκτιτέα ποινή για καθέναν από τους τρεις.

Στην απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «αναιρείται εν μέρει» η προηγούμενη κρίση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών ως προς το ελαφρυντικό και τις συνακόλουθες ποινικές συνέπειες.

Τι κρίνεται εκ νέου στο δικαστήριο

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αμφισβητεί την ενοχή τους. Αυτή παραμένει οριστική. Το Εφετείο καλείται πλέον να συνεδριάσει ξανά με νέα σύνθεση, με ένα και μοναδικό αντικείμενο: να εξετάσει από την αρχή αν πρέπει να αναγνωριστεί στους τρεις συγκεκριμένους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του σύννομου βίου (ότι δηλαδή είχαν λευκό ποινικό μητρώο και έντιμη ζωή πριν το καταστροφικό συμβάν).

Αν το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημά τους, τότε οι ποινές τους θα επανακαθοριστούν και ενδέχεται να μειωθούν.