«Η φωτιά στο Μάτι ήταν έγκλημα»: Συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες προειδοποιούν για νομικές ενέργειες

Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσαν οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγκαυματίες από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι, τονίζοντας ότι η τραγωδία δεν συνιστά «δυστύχημα», αλλά έγκλημα, για το οποίο αναγνωρίστηκαν ποινικές ευθύνες μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα.

Όπως υπογραμμίζουν, η χρήση του όρου «δυστύχημα» για την περιγραφή μιας υπόθεσης με αποδεδειγμένες ποινικές ευθύνες αλλοιώνει την πραγματικότητα, υποβαθμίζει τις ευθύνες και προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων. Ακόμη προσθέτουν πως μια τέτοια διατύπωση παρουσιάζει τους νεκρούς και τους επιζώντες ως θύματα τύχης και όχι ως θύματα ανθρώπινων ενεργειών και παραλείψεων.

Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι το να παραποιείται η αιτία θανάτου των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους, συνιστά προσβολή της προσωπικότητας και της μνήμης τους. Παράλληλα, οι επιζώντες εγκαυματίες μιλούν για συνεχιζόμενη ηθική και ψυχική επιβάρυνση, καθώς ζουν καθημερινά με μόνιμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες.

Τέλος, δηλώνουν ρητά ότι επιφυλάσσονται κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προάσπιση της προσωπικότητάς τους και της μνήμης των θυμάτων, αφήνοντας αιχμές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη σε περιπτώσεις προσβολής ή παραποίησης της αλήθειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 δεν ήταν “δυστύχημα”.

Ήταν ένα έγκλημα με ποινικές ευθύνες που αναγνωρίστηκαν μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα μας.

Η χρήση του παραπλανητικού όρου «δυστύχημα» για την περιγραφή ενός ποινικά αποδεδειγμένου εγκλήματος αλλοιώνει την αλήθεια, υποβαθμίζει τις ευθύνες και προσβάλλει τη μνήμη νεκρών και ζωντανών, παρουσιάζοντάς τους ως θύματα “τύχης” και όχι ως θύματα ανθρώπινων εγκληματικών ενεργειών και παραλείψεων.

Για τους συγγενείς των νεκρών, αυτή η αλλοίωση παραμορφώνει την αιτία θανάτου των ανθρώπων μας.Για τους επιζώντες εγκαυματίες, που ζούμε καθημερινά με μόνιμες σωματικές και ψυχικές βλάβες, αποτελεί συνεχιζόμενη ηθική και ψυχική επιβάρυνση.

Η με όποιοn τρόπο άμεση και έμμεση υποτίμηση του έχει βαρύ κοινωνικό αντίκτυπο καθώς οδηγεί σε εξωραϊσμό με έμμεση αποποινικοποίηση ευθυνών και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο ανοχής εγκληματικών ενεργειών ή και παραλείψεων, ιδίως όταν αυτές οδηγούν σε μαζικούς θανάτους.

Ζητούμε από τα μέσα ενημέρωσης ακριβή, υπεύθυνη και πλήρη αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων, με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών, στη βιωμένη πραγματικότητα των επιζώντων και τον πόνο των συγγενών.

Η αλήθεια δεν είναι θέμα διατύπωσης.

Η μνήμη νεκρών και ζώντων δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Επιφυλασσόμαστε ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός μας για την προάσπιση της προσωπικότητάς και της μνήμης των θυμάτων μας.»