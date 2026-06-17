Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον Άρειο Πάγο

Με τα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν χθες από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε η σημερινή (17/6) συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ, απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Επίσης, απέρριψε το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπλρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Αυτήν τη στιγμή εξετάζονται τα αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σηειώνεται πως για το αίτημα τηλεοπτικής κάλυψης της δίκης η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί.