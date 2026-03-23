Την 1η Απριλίου αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, με την πρώτη ημέρα να χαρακτηρίζεται από εντάσεις και έντονες διαμαρτυρίες των συγγενών και των δικηγόρων τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν από τη διακοπή η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, ωστόσο διέκοψε τέσσερις λόγω των σφοδρών αντιδράσεων από τους παρευρισκόμενους στο ακροατήριο που διαμαρτύρονται για την αιθουσα όπου διεξάγεται η δίκη.

«Συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική κοροϊδία» - «Είμαστε σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι»

Η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, σε δήλωσή της υποστήριξε ότι «συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική κοροϊδία», σημειώνοντας πως «μας στοίβαξαν σε μια αίθουσα και οι συνθήκες είναι ασφυκτικές».

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε την απορία της για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, τονίζοντας ότι, όπως είπε, «ήταν γνωστός στην κυβέρνηση ο αριθμός των διαδίκων και οι προδιαγραφές της αίθουσας».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, αναφερόμενος σε όσα εξελίσσονται από το πρωί στον χώρο, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «αυτό το πράγμα, να είμαστε σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι, είναι απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι «έχει γίνει ήδη τρεις φορές διακοπή της δίκης».

Τι απάντησε η εισαγγελέας στο αίτημα για διακοπή

Το αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της δίκης γίνεται με βάση το άρθρο 22 παρ.4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Το αίτημα υπέβαλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ενώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί επειδή, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης διότι οι λόγοι που επικαλούνται δεν είναι προσωρινοί».

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συσκευθεί επί της προτάσεως της εισαγγελέως. Νωρίτερα η πρόεδρος ξεκίνησε να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο σταμάτησε μετά τις έντονες αντιδράσεις συνηγόρων που επιμένουν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

Μαρινάκης για αίθουσα της δίκης: «Ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα»

Στη δίκη για τα Τέμπη αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτκών συντακτών. «Ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών προκειμένου να ρίξει φως. Η έναρξη της δίκης σηματοδοτεί ένα κρίσιμο στάδιο στην αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα θύματα και τους οικείους τους», τόνισε.

Παράλληλα, είπε: «Η κοινωνία ζητά σαφείς απαντήσεις και απόδοση ευθυνών. Έχουμε άπαντες χρέος να αφήσουμε τους λειτουργούς να εκτελέσουν το καθήκον τους μακριά από πιέσεις ή κλίμα πόλωσης».

Επιπλέον, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι «είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους, τους συγγενείς, τους επιζώντες που θα ξαναβιώσουν από τη δίκη αυτή την τραγωδία. Είναι χρέος όλων μας να καταλάβουμε πώς πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Δεν είναι ευχάριστη αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί λυτρωτική», είπε με νόημα και συνέχισε: «Παρεισφρέουν και κάποιοι με πολιτικά κίνητρα - και δεν αναφέρομαι στους υπόλοιπους συνηγόρους - προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη να καθυστερήσουν τη διαδικασία».

«Δεν αναφέρομαι σε συνηγόρους ή συγγενείς πλην κάποιων συγκεκριμένων με τα γνωστά σόου που κάνουν που δεν προσφέρουν κάτι. Πρέπει να προστατευτεί η δικαιοσύνη», είπε.

Όσον αφορά τον χώρο που διεξάγεται η δίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Ρωτήσαμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Μιλάμε για αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους. Υπάρχουν 276 καθίσματα τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και επιπλέον 155 καθίσματα για το ακροατήριο. Ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα».

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε: «Έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση. Η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες τις υπόθεσης. Δεδομένου ότι κάποιοι πηγαίνουν που δεν θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης υπάρχει περισσότερος κόσμος. Είχαν πάει από την Ολομέλεια των δικηγόρων και έχουν καταλάβει τα έδρανα και δεν θα είναι τις επόμενες ημέρες».

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται πιέσεις πολωτικές με πολιτικά κίνητρα. Χρειάζεται ηρεμία, νηφαλιότητα. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να σεβαστούμε τους συγγενείς», ανέφερε ακόμα.