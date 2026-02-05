Δίκη για τα Τέμπη: Οριστικά στις 23 Μαρτίου στην Λάρισα

Οριστικά στη Λάρισα θα διεξαχθεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στις 23 Μαρτίου, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να απορρίψει τις αιτήσεις έντεκα οικογενειών θυμάτων που ζητούσαν αλλαγή της δικαστικής έδρας.
Οι οικογένειες είχαν προσφύγει ζητώντας η δίκη να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ή, εναλλακτικά, στην Αθήνα, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας αλλά και πρακτικές δυσκολίες, όπως το κόστος και την ταλαιπωρία των συνεχών μετακινήσεων προς τη Λάρισα.
Η υπόθεση εξετάστηκε στις 21 Ιανουαρίου από το 6ο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εισήγηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, δεν υπήρχαν λόγοι που να δικαιολογούν τη μεταφορά της δίκης. Την ίδια θέση υιοθέτησαν και οι δικαστές του Τμήματος, απορρίπτοντας ομόφωνα το αίτημα.
Έτσι, η δίκη των 36 κατηγορουμένων θα ξεκινήσει κανονικά στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα.
- Απεργία πείνας για να μην γκρεμιστούν τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας: Τι ζητούν τα μέλη της κατάληψης
- Στο «δρόμο» που χάραξε ο Mητσοτάκης: Επικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok για το κυκλοφοριακό
- Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο - Η φωτογραφία από τις πρώτες μέρες στη ΜΕΘ
- «Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.