Δίκη για Τέμπη: Καταγγελία για χειροκίνητη διαγραφή βιντεολυπτικού υλικού

Συνέχεια δίνεται σήμερα (12/01) στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους συνηγόρους τους να συγκεντρώνονται στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας τάχθηκε υπερ της παρουσίας των συγενών θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το αδίκημα την υπεξαγωγής εγγράφων.

Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είναι μάρτυρας στη δίκη, έφερε στο φως απόρρητο έγραφο σύμωνα με το οποίο η αστυνομία καταγγέλει ότι 28 Φεβρουαρίου του 2023 ξεκίνησε χειροκίνητη διαγραφή βιντεολυπτικού υλικού από την εταίρεία βιντεοεπιτήρησης του ΟΣΕ την Interstar.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως επισημαίνει το larissanet,gr, κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

