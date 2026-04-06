Δίκη για Τέμπη: «Οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης» καταγγέλλει η Κωνσταντοπούλου

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε η τρίτη ημέρα της προσπάθειας έναρξης της κύριας δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στη Λάρισα, με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να καταγγέλλει οργανωμένες ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων της και να προαναγγέλλει προσφυγή σε διεθνείς οργανισμούς για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία συνεχίζει να αποτελεί μια «οικτρή δοκιμασία» για τις οικογένειες των θυμάτων και τους επιζώντες, επισημαίνοντας σοβαρές παραβιάσεις των αρχών της δίκαιης δίκης. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για περιορισμένη πρόσβαση πολιτών στην αίθουσα, έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και περιστατικά βίας, που κατά την ίδια συνθέτουν μια εικόνα επιβαρυντική για το κράτος δικαίου.

Η ίδια υποστήριξε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με «οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης», τονίζοντας πως έχει ήδη κινηθεί ή σκοπεύει να κινηθεί προς διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ρόλος του συνηγόρου σε μια δημοκρατία είναι θεσμικά κατοχυρωμένος και δεν μπορεί να υπόκειται σε πιέσεις ή απειλές.

Τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, επισημαίνοντας πως «ούτε κυκλώματα, ούτε μαφίες, ούτε μηχανισμοί εξουσίας» την εμπόδισαν στο παρελθόν να ασκήσει τα καθήκοντά της και ούτε θα το καταφέρουν τώρα. Κλείνοντας, έκανε λόγο για «ιστορικές ευθύνες» απέναντι στα θύματα και την κοινωνία, συνδέοντας την εξέλιξη της δίκης με τη συνολική διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών.