Δίκη για Τέμπη: Παρέμβαση εισαγγελέα για την ακατάλληλη αίθουσα - Υποστήριξη κατηγορίας από το Δημόσιο

Στο πλαίσιο της δίκης για τα Τέμπη, αναμενόταν από χθες (6/4) εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να καταθέσουν δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας.

Αυτό ωστόσο δεν κατέστη δυνατό, διότι παρήλθε το διαθέσιμο χρονικό διάστημα ωραρίου της γραμματέα για τη διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί στις 27 Απριλίου, οπότε και διέκοψε η δίκη.

Με τη δήλωση του δημόσιου οργανισμού θα γίνει γνωστό για ποιες κατηγορίες παρίστανται και ποια πρόσωπα θίγουν, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Τέμπη: Παρέμβαση της εισαγγελίας για το φιάσκο με την αίθουσα

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η προϊσταμένη εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες συγγενών για το κτήριο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Ζητά στοιχεία από την πολεοδομία Δήμου Λαρισαίων, έγγραφα και οικοδομικές άδειες και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Επίσης ζητά να οριστεί πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για να μεταβεί στο συνεδριακό κέντρο από προανακριτικό γραφείο για αυτοψία και να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για το αν υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν νομιμότητα, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και οποιαδήποτε άλλο ζήτημα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Επίσης σε συμπληρωματική παραγγελία ζητά από αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου δικαιοσύνης για τεχνικές υπηρεσίες να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.